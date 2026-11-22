NUEVA ROSITA, Coah.- Una mujer volcó la camioneta Toyota que conducía tras impactarse contra un vehículo Volkswagen estacionado en la colonia Colinas del Pedregal, en esta ciudad, accidente que dejó únicamente daños materiales y en el que la conductora resultó ilesa.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:00 horas sobre la calle División del Norte, donde la unidad terminó volcada tras el choque contra el automóvil que se encontraba estático.

La conductora fue identificada como Alexa N., quien, pese a lo aparatoso del percance, no presentó lesiones, por lo que no requirió atención médica por parte de los cuerpos de emergencia.

Socorristas de Bomberos y elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

La camioneta Toyota involucrada fue trasladada a un corralón, mientras que la conductora quedó detenida por los elementos policiacos, en tanto se determina la responsabilidad por los daños ocasionados.

Se espera que en las próximas horas ambas partes lleguen a un convenio de reparación de daños, a fin de resolver las consecuencias del accidente registrado durante la madrugada.