SABINAS, COAH.- Con el propósito de apoyar la economía familiar, fomentar el reciclaje y contribuir a la limpieza de colonias, el próximo miércoles 2 de diciembre se realizará en Sabinas la jornada Mercadito Pa´ Delante, programa impulsado por la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, como parte de las acciones de asistencia social promovidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La coordinadora del DIF Coahuila en la Región Carbonífera, maestra Laura Luz Pérez Castro, informó que esta iniciativa permite a las familias intercambiar materiales y artículos en desuso por vales canjeables por productos de la canasta básica, artículos de limpieza, higiene personal y otros insumos de utilidad para sus hogares.

Explicó que podrán llevar papel, cartón, botellas PET, plástico, aluminio, vidrio, chatarra, aparatos electrónicos, llantas y muebles que ya no utilicen, con lo que, además de obtener beneficios para sus hogares, contribuirán a mantener sus colonias en mejores condiciones y a reducir la acumulación de residuos.

Pérez Castro destacó que retirar cacharros, recipientes, llantas y objetos donde pueda acumularse agua también representa una medida preventiva contra la proliferación del mosquito transmisor del dengue, por lo que convocó a las familias de Santo Domingo, Las Vírgenes, La Retama, Los Manzanos, Ismael Rodríguez y otros sectores de Sabinas a participar en la jornada.

El Mercadito Pa´ Delante se instalará de 12:00 del mediodía a las 14:00 horas, en la plaza Santo Domingo, ubicada en las calles Lomas de Pregonero y Hondo, en la colonia Santo Domingo, donde se invita a la población a llevar materiales reciclables y artículos que puedan aprovecharse para obtener vales por productos de primera necesidad.