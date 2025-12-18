Volcadura de camioneta Jeep en Nueva Rosita deja lesionados

NUEVA ROSITA, COAH.- Una pareja originaria de San Antonio, Texas, fue auxiliada por elementos policiacos y cuerpos de emergencia tras sufrir una aparatosa volcadura en el tramo conocido como "El Caracol", ubicado en la intersección de la Autopista Premier con la carretera federal 57, en esta ciudad.

El accidente ocurrió cuando la camioneta, una unidad Jeep en color gris con placas de circulación XBK-1231 texanas, perdió el control y terminó volcada con los neumáticos hacia arriba.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de seguridad y personal de auxilio para brindar atención a los afectados.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Celerino N y Antonia N, quienes manifestaron ser residentes de San Antonio y que se dirigían a visitar a sus familiares en México con motivo de las festividades decembrinas, afortunadamente, ambos fueron atendidos en el sitio y no presentaron lesiones de gravedad.

De acuerdo con el informe elaborado por las autoridades, el accidente se debió a la falta de precaución al conducir, sumado a un posible cuadro de fatiga por parte del conductor, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo y su posterior volcadura.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones durante esta temporada, especialmente en tramos carreteros de alta sinuosidad como "El Caracol", donde los accidentes son frecuentes debido a las condiciones del camino y el cansancio acumulado por los viajes largos.