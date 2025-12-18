Carlos Jiménez Villarreal promueve vacunación en Sabinas: COVID-19 y más

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, realizó una jornada de vacunación contra el COVID-19, Influenza y Neumococo en la colonia Sarabia, posteriormente el viernes estarán en la colonia Santo Domingo.

El doctor Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, hizo un llamado a la población a aplicarse las vacunas contra las enfermedades de temporada invernal, destacando la importancia de protegerse contra afectaciones severas.

El galeno hizo extensiva la invitación a la población a acudir a los Centros de Salud y Hospitales Generales de la Secretaría de Salud si presentan algún síntoma, y, a aprovechar las brigadas de vacunación para protegerse contra las enfermedades.

Cabe señalar, estas acciones son parte de la estrategia que dirige el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Salud, que encabeza el doctor Eliud Aguirre Vázquez, para garantizar la salud de las y los coahuilenses.