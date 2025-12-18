Contactanos
Coahuila

Carlos Jiménez Villarreal promueve vacunación en Sabinas: COVID-19 y más

Las brigadas de vacunación estarán disponibles en diferentes colonias de Sabinas para la población.

Por Teresa Muñoz - 18 diciembre, 2025 - 05:32 p.m.
Carlos Jiménez Villarreal promueve vacunación en Sabinas: COVID-19 y más
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, realizó una jornada de vacunación contra el COVID-19, Influenza y Neumococo en la colonia Sarabia, posteriormente el viernes estarán en la colonia Santo Domingo.

       

      El doctor Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, hizo un llamado a la población a aplicarse las vacunas contra las enfermedades de temporada invernal, destacando la importancia de protegerse contra afectaciones severas.

      El galeno hizo extensiva la invitación a la población a acudir a los Centros de Salud y Hospitales Generales de la Secretaría de Salud si presentan algún síntoma, y, a aprovechar las brigadas de vacunación para protegerse contra las enfermedades.

       

      Cabe señalar, estas acciones son parte de la estrategia que dirige el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Salud, que encabeza el doctor Eliud Aguirre Vázquez, para garantizar la salud de las y los coahuilenses.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados