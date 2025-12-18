Adultos mayores intentan suicidio en el Hospital General: Juan Montemayor

El director del Hospital General de esta ciudad, Juan Arturo Montemayor Menchaca, informó que ahora son adultos mayores los que atentan contra su vida a comparación de años anteriores cuando eran los jóvenes, aunque no precisó el número exacto de pacientes atendidos en el nosocomio durante el presente año.

Montemayor Menchaca informó que, el hospital cuenta con un protocolo especializado denominado "Código 100", el cual permite brindar atención inmediata y terapias a personas con tendencias suicidas o que han intentado autolesionarse.

Este protocolo busca contener la crisis emocional y canalizar a los pacientes hacia un tratamiento adecuado.

La atención psicológica es proporcionada por el equipo del departamento del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), cuyos profesionales evalúan cada caso para determinar el tipo de intervención necesaria.

Esta labor resulta fundamental para prevenir desenlaces fatales y ofrecer una red de apoyo a quienes atraviesan momentos críticos.

El director del nosocomio explicó que, en años anteriores, los intentos de suicidio eran más comunes entre jóvenes afectados por problemas emocionales como la depresión o rupturas amorosas.

Sin embargo, actualmente se observa un cambio en el perfil de los pacientes, siendo los adultos mayores quienes presentan con mayor frecuencia estas conductas, motivadas por factores como enfermedades crónicas, ansiedad y conflictos familiares.

Finalmente, Montemayor Menchaca subrayó la importancia de la detección oportuna. "Cuando se identifica a tiempo, se puede intervenir con terapia psicológica; pero si no hay mejoría, es necesario recurrir a un psiquiatra para valorar la necesidad de tratamiento farmacológico", concluyó.