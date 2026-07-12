Incidente en gasera Gas Real de Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La caída de un rayo sobre dos palmas al interior de una empresa gasera en esta Villa provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente fue reportado durante la tarde, lo que activó la respuesta de los cuerpos de emergencia para verificar las condiciones en el lugar y descartar riesgos adicionales.

Acciones de la autoridad tras el incidente

El director de Protección Civil, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que no se registraron personas heridas como consecuencia de la descarga eléctrica producto de las precipitaciones pluviales registradas.

Detalles sobre la respuesta de Bomberos y Protección Civil

Los bomberos realizaron una inspección preventiva en el área afectada para confirmar que no existiera riesgo de incendio o alguna situación que comprometiera la seguridad de empleados y las instalaciones.

Impacto del rayo en la seguridad de la gasera

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales de consideración derivados del impacto del rayo.