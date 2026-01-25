Accidente en Múzquiz: volcadura de camioneta deja heridos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cinco integrantes de una familia volcaron esta mañana en el kilómetro 55 de la carretera estatal Múzquiz-Boquillas del Carmen, en la Cuesta 'La Rosita'. Este percance movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales.

Los heridos fueron auxiliados por la Cruz Roja e identificados como Aidé N, de 33 años, quien resultó con probable fractura en la pierna derecha, además de sus hijos: Camila Lorena N, de 16 años, con probable fractura craneoencefálica; Tadeo Alexander, de 12 años, policontundido (estable); y Aída Yakelín, de 10 años, quien resultó con contusión en la pierna izquierda.

Estas personas fueron trasladadas a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Palaú, donde recibieron atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia residente de esta ciudad se dirigía a cortar leña en un rancho cuando José Antonio N, habitante del barrio La Gloria y conductor de la camioneta GMC, perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo saliera del camino y volcara.

Las causas exactas del percance aún están siendo investigadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

Al lugar del accidente acudieron elementos de Protección Civil Municipal, encabezados por su director Víctor Guajardo Loo, así como personal de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas, quienes brindaron apoyo inmediato a los afectados y aseguraron la zona.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esa vía, especialmente en tramos sinuosos o con condiciones adversas, para evitar situaciones como la ocurrida.