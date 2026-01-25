Fundación María Amor ofrece refugio y alimentos en Sabinas durante el invierno

SABINAS, COAH.- La presidenta de la fundación María Amor, Ana Montemayor Rodríguez, anunció que la institución ya está lista para atender a personas en situación de vulnerabilidad durante la temporada invernal, para lo cual cuenta con dos albergues, uno ubicado en la calle Cuauhtémoc y uno más en el salón de eventos María Amor en la Colonia Sarabia, donde se ofrece un lugar cálido y seguro para que las personas se cobijen y reciban alimentos calientes.

"Ya estamos listos para las inclemencias del tiempo", dijo Montemayor Rodríguez. "Tenemos el albergue preparado con cobijas, comida calientita, café y chocolate para que la gente se sienta cómoda y segura".

El albergue está abierto a partir de este pasado fin de semana y estará disponible de manera permanente mientras sea necesario. La fundación busca apoyar a las personas que lo necesitan, ofreciéndoles un lugar donde puedan resguardarse del frío y recibir alimentos.

La presidenta de la fundación destacó que el año pasado fue especialmente duro para muchas personas debido al frío, pero que este año están preparados para atender a quienes lo necesitan. "Vamos a apoyar a la gente para que se cobije y se caliente la pancita con alimentos que les vamos a dar con mucho cariño", dijo.

La fundación María Amor invita a la comunidad a colaborar y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. El albergue es un espacio de solidaridad y compasión, donde se busca brindar ayuda y apoyo a quienes más lo necesitan.