Hombre resulta lesionado tras accidente en Múzquiz: vehículo impacta poste

MÚZQUIZ, Coah.- Un joven identificado como Fernando N. resultó lesionado luego de que el vehículo que manejaba sobre la calle Niños Héroes con Zaragoza se impactara contra un poste de Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la altura de Fluorita de México.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, a cargo del director José Ponce Sánchez, acudieron al lugar de los hechos a bordo de la unidad 2099.

A su llegada, los oficiales localizaron un vehículo negro que se había impactado contra un poste de CFE. En el interior se encontraba un masculino con una lesión en la cabeza, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio arribó la unidad COAH-104 de Cruz Roja, a cargo de Ana Riojas, quien junto con otro elemento brindó atención médica al conductor en el lugar y posteriormente determinó su traslado a una clínica para una mejor valoración médica.

El vehículo involucrado fue retirado del lugar por personal de Grúas Coahuila. La unidad corresponde a un vehículo Máxima, negro, con placas 14992-UCD.

El afectado Fernando N. fue trasladado al Seguro Social de esta ciudad al presentar severa hemorragia en el cráneo; sin embargo, al no atenderlo, fue trasladado a la clínica 27 del Seguro Social de Palaú.