Automovilista de 24 años sufre accidente en carretera estatal número 20

MÚZQUIZ, COAH.- Un automovilista de 24 años se impactó contra una luminaria luego de perder el control del vehículo que conducía sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz-Palaú.

El accidente registrado la noche del pasado miércoles, fue reportado a los cuerpos de emergencia, que se trasladaron al lugar para brindar atención y tomar conocimiento de los hechos.

El conductor fue identificado como Isaac N, de 24 años de edad, con domicilio en la colonia Obrera Dos de la Villa de Palaú, destacaron las autoridades policiacas.

De acuerdo con el reporte, el joven conducía un automóvil Mitsubishi Lancer color negro, con placas de circulación EZZ-180-D, cuando perdió el control del volante y terminó impactándose contra una luminaria.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance y coordinar el retiro de la unidad siniestrada.