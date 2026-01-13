Maestro ileso tras volcadura de camioneta en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La noche del pasado lunes, un maestro identificado como Jesús Dagoberto N, de 41 años de edad, y su acompañante resultaron milagrosamente ilesos tras volcar la camioneta en la que se dirigían hacia el municipio de Ocampo, Coahuila.

El accidente ocurrió en el kilómetro 54+500 de la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen.

De acuerdo con el testimonio del afectado, domiciliado en la calle Benito Juárez número 29, al norte de la Villa de Palaú, las inclemencias del tiempo provocaron una pérdida total de visibilidad mientras conducía su vehículo, una Nissan Frontier NP300, modelo 2016, color azul, con placas EU-7978-D. La pertinaz lluvia que azotaba la zona fue determinante para que el conductor perdiera el control.

El percance se registró a la altura del lugar conocido como La Rosita, justo cuando el maestro se dirigía al ejido del mismo nombre, donde labora como docente en el Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC). La camioneta salió de la cinta asfáltica y terminó volcada a un costado del camino.

Afortunadamente, un médico que transitaba por la zona rumbo a la mina La Encantada se detuvo para brindar auxilio a los ocupantes del vehículo. Tras una revisión rápida, confirmó que ambos se encontraban en buen estado de salud, sin lesiones que requirieran hospitalización.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo en la zona del accidente. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta vía, especialmente durante condiciones climatológicas adversas.