Múzquiz, Coah.- Con saldo blanco concluyó la carrera pedestre Urban Trail Múzquiz 2026, realizada el pasado domingo en el Pueblo Mágico, informó el director de Seguridad Pública Municipal, licenciado José Ponce Sánchez.

El funcionario destacó que para el desarrollo de esta actividad deportiva se contó con la colaboración de diferentes corporaciones policiacas, que implementaron acciones de vigilancia y seguridad ante la concentración de participantes y visitantes.

La movilización de los elementos se realizó en el Parque Recreativo La Cascada, punto donde se congregaron los atletas para participar en la séptima edición de esta carrera, que reunió a más de 300 deportistas.

Ponce Sánchez señaló que, gracias a la coordinación entre las corporaciones, el evento se desarrolló sin contratiempos y no se reportaron incidentes que afectaran la seguridad de los participantes o asistentes.

La actividad deportiva también generó un mayor movimiento en la movilidad del Pueblo Mágico de Múzquiz, debido a la llegada de turistas y visitantes que acudieron para formar parte de esta competencia.

El director de Seguridad Pública Municipal resaltó la importancia de mantener la coordinación entre las distintas corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia para garantizar condiciones de seguridad durante los eventos deportivos, turísticos y recreativos que se realizan en el municipio.