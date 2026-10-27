Motociclista cae en carretera El Sauz-Palaú

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Una mujer identificada como María Eugenia N, de 21 años de edad, resultó lesionada al caer de su motocicleta sobre la carretera El Sauz-Palaú, a la altura de la escuela Benito Juárez.

El accidente se registró en dicho tramo carretero, donde la motociclista sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y evaluar sus condiciones de salud.

Posteriormente, la joven fue trasladada a un hospital para recibir valoración médica y determinar las heridas superficiales que presentaba.

En torno a estos hechos, elementos de la Guardia Civil, a cargo del profesor Carlos Mendoza Vargas, emitieron recomendaciones dirigidas a quienes utilizan motocicletas como medio de transporte.

Las autoridades exhortaron a los motociclistas a utilizar el equipo de seguridad adecuado, con el propósito de reducir el riesgo de lesiones en caso de sufrir algún percance.