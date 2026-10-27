Múzquiz recibe 16 toneladas de semilla de avena para productores

Múzquiz, Coah.- Integrantes de los 11 ejidos que conforman el municipio de Múzquiz recibirán este próximo miércoles semilla de avena para la siembra correspondiente al ciclo agrícola otoño-invierno.

Leonel Gómez Camacho, integrante de la Unión de Ejidos, informó que se distribuirán 16 toneladas de semilla destinadas a respaldar las actividades de los productores del campo.

El apoyo permitirá cubrir una superficie aproximada de 300 hectáreas, con el objetivo de impulsar la producción agrícola en las comunidades rurales del municipio.

Gómez Camacho destacó que la semilla se entrega mediante un programa en el que participan el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Múzquiz.

La distribución está programada para realizarse durante el transcurso de mañana en las instalaciones de la Unión de Ejidos, a donde acudirán los beneficiarios para recibir el insumo.

Con esta entrega, los productores de los 11 ejidos podrán avanzar en la preparación de sus tierras y realizar la siembra de avena aprovechando además las precipitaciones pluviales.