Accidente de tráiler en Nueva Rosita moviliza a socorristas

NUEVA ROSITA, COAH.- Un tráiler carbonero volcó sobre la carretera federal 57 libre, en el tramo Nueva Rosita-Allende, a la altura del paraje conocido como Cuesta Codornices, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y autoridades.

Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Sabinas, para atender el reporte del accidente y brindar apoyo al operador de la pesada unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la combinación de la lluvia registrada en la zona y el exceso de velocidad habrían sido los factores que provocaron la volcadura del tráiler.

Elementos de las autoridades competentes realizaron las maniobras correspondientes para controlar la situación y coordinar el retiro de la unidad, con el fin de restablecer la circulación en el tramo afectado.

Los daños materiales en la unidad fueron de consideración.