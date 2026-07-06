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Coahuila

Accidente de tráiler en Nueva Rosita moviliza a socorristas

El accidente ocurrió en el tramo Nueva Rosita-Allende, donde un tráiler carbonero volcó por la lluvia y exceso de velocidad.

Por Teresa Muñoz - 06 julio, 2026 - 05:18 p.m.
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      NUEVA ROSITA, COAH.- Un tráiler carbonero volcó sobre la carretera federal 57 libre, en el tramo Nueva Rosita-Allende, a la altura del paraje conocido como Cuesta Codornices, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y autoridades.

      Al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Sabinas, para atender el reporte del accidente y brindar apoyo al operador de la pesada unidad.

       

      De acuerdo con los primeros reportes, la combinación de la lluvia registrada en la zona y el exceso de velocidad habrían sido los factores que provocaron la volcadura del tráiler.

       

      Elementos de las autoridades competentes realizaron las maniobras correspondientes para controlar la situación y coordinar el retiro de la unidad, con el fin de restablecer la circulación en el tramo afectado.

      Los daños materiales en la unidad fueron de consideración.

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