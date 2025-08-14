Atención médica a bebé tras accidente doméstico en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una bebé de 11 meses identificada como Samara Anali sufrió un accidente doméstico en una vivienda del ejido Santa María, según informó el Dr. Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del Hospital General Centro de Salud local. La menor fue trasladada al hospital por sus padres después de que sufriera un impacto con el suelo, lo que les generó gran inquietud.

Afortunadamente, después de una exhaustiva revisión médica, se determinó que la bebé solo sufrió una contusión en la cabeza y no presentó lesiones graves. Los estudios de radiografía solicitados por traumatología y medicina interna descartaron cualquier daño significativo. La bebé permaneció bajo observación clínica y, tras recuperarse de la revisión médica, se estabilizó y recuperó la tranquilidad.

El accidente doméstico fue notificado a la Agencia del Ministerio Público con destacamento en Nueva Rosita, y se iniciaron las indagatorias correspondientes. Sin embargo, el personal médico se enfocó en la atención médica de la menor, por lo que no se tienen detalles precisos sobre las circunstancias exactas del incidente.

Este tipo de accidentes domésticos son comunes en bebés que están empezando a caminar y explorar su entorno. La inquietud natural de los niños puede provocar percances que generan grandes sustos a sus padres. En este caso, la rápida actuación de los padres y la atención médica oportuna fueron fundamentales para evitar consecuencias más graves.

Por fortuna, la bebé se encuentra estable y se espera su pronta recuperación. Este incidente sirve como recordatorio de la importancia de extremar precauciones en el hogar para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los más pequeños.