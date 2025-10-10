Profesionista de la Salud Impacta su Vehículo en Choque en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la noche del pasado jueves, se registró un accidente vehicular en la intersección de las calles Presidente Juárez y Matamoros, donde un profesionista de la salud identificado como Alfredo N, originario de la ciudad de Monclova, resultó con golpes contusos tras impactar su vehículo contra una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, el médico circulaba a bordo de un automóvil sedán marca BYD, modelo 2025, color negro con placas 15E-200, cuando sufrió un repentino malestar físico que le impidió mantener el control del volante.

Como consecuencia, terminó colisionando contra una camioneta Ford, color blanco, modelo 2019 con placas de circulación EX5503-B propiedad de Juan Guillermo N.

El estruendo del choque alertó a vecinos y transeúntes, quienes rápidamente solicitaron apoyo a las autoridades competentes.

Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios, mientras elementos de la policía municipal aseguraron el área para facilitar las labores de atención.

Alfredo N fue trasladado al hospital Z. Cruz, institución en la que él mismo presta sus servicios.

Compañeros del área médica se encargaron de su evaluación y atención inmediata. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si el malestar sufrido por el conductor fue el único factor que provocó el accidente.

En el lugar no se reportaron más personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.