El transporte público en Saltillo reduce uso de autos particulares

SALTILLO, COAHUILA.- El nuevo sistema de transporte público en Saltillo comienza a mostrar resultados tangibles. De acuerdo con estimaciones del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), cerca de 5 mil personas del sur de la ciudad, principalmente de la colonia Las Teresitas, han dejado de utilizar sus automóviles particulares para trasladarse a bordo de las unidades troncales del programa “Aquí Vamos Gratis”.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la medida ha cumplido su objetivo: ofrecer una alternativa cómoda, moderna y sin costo que incentive a la ciudadanía a dejar el coche en casa. “Estos resultados son muy alentadores; estamos viendo que cada vez más gente confía en el transporte público”, señaló.

De acuerdo con datos del IMMUS, la Ruta Periférico, que solía movilizar a cerca de mil 500 pasajeros diarios en esa zona, ha registrado una disminución del 5 al 7 por ciento, lo que indica un cambio de hábitos en favor del nuevo servicio.

“Antes se movían en auto, hoy usan el transporte público. Eso representa un paso importante hacia una ciudad más sustentable”, añadió el alcalde.

Las autoridades adelantaron que continuarán rediseñando rutas y ampliando el servicio para que más colonias puedan beneficiarse de esta iniciativa.