Contactanos

Coahuila

El transporte público en Saltillo reduce uso de autos particulares

El alcalde de Saltillo destaca el impacto positivo del transporte público gratuito en la ciudad, con miles de personas optando por dejar sus autos en casa. El programa 'Aquí Vamos Gratis' se consolida como una alternativa sostenible.

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 10 octubre, 2025 - 07:38 p.m.
El transporte público en Saltillo reduce uso de autos particulares
Las unidades del programa “Aquí Vamos Gratis” ya son parte del paisaje cotidiano en el sur de Saltillo.

SALTILLO, COAHUILA.- El nuevo sistema de transporte público en Saltillo comienza a mostrar resultados tangibles. De acuerdo con estimaciones del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), cerca de 5 mil personas del sur de la ciudad, principalmente de la colonia Las Teresitas, han dejado de utilizar sus automóviles particulares para trasladarse a bordo de las unidades troncales del programa “Aquí Vamos Gratis”.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la medida ha cumplido su objetivo: ofrecer una alternativa cómoda, moderna y sin costo que incentive a la ciudadanía a dejar el coche en casa. “Estos resultados son muy alentadores; estamos viendo que cada vez más gente confía en el transporte público”, señaló.

De acuerdo con datos del IMMUS, la Ruta Periférico, que solía movilizar a cerca de mil 500 pasajeros diarios en esa zona, ha registrado una disminución del 5 al 7 por ciento, lo que indica un cambio de hábitos en favor del nuevo servicio.

“Antes se movían en auto, hoy usan el transporte público. Eso representa un paso importante hacia una ciudad más sustentable”, añadió el alcalde.

Las autoridades adelantaron que continuarán rediseñando rutas y ampliando el servicio para que más colonias puedan beneficiarse de esta iniciativa.

1 / 2
El transporte público en Saltillo reduce uso de autos particulares
Habitantes de Las Teresitas han optado por dejar sus autos y aprovechar el transporte gratuito.
2 / 2
El transporte público en Saltillo reduce uso de autos particulares
El alcalde Javier Díaz destacó que el programa contribuye a una ciudad más limpia y con mejor movilidad.

  • El transporte público en Saltillo reduce uso de autos particulares

    Habitantes de Las Teresitas han optado por dejar sus autos y aprovechar el transporte gratuito.

  • El transporte público en Saltillo reduce uso de autos particulares

    El alcalde Javier Díaz destacó que el programa contribuye a una ciudad más limpia y con mejor movilidad.

  • El transporte público en Saltillo reduce uso de autos particulares
  • El transporte público en Saltillo reduce uso de autos particulares
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados