Motociclistas resultan heridos en accidente en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vial se registró durante la noche del viernes sobre la calle Mina con Abraham Long, en el barrio El Alto, dejando como saldo un motociclista y su acompañante lesionados. El percance generó la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y auxilio en dicho sector.

De acuerdo con los primeros reportes, los heridos Ángel N de 17 años de edad (estudiante) que presentaba probable fractura de tabique nasal y Carlos Jesús N de 16 con contusión en rótula izquierda, salieron disparados de la motocicleta tras omitir un señalamiento de alto e impactarse contra una camioneta Chevrolet Silverado de color rojo que circulaba por la vía.

El choque provocó que los adolescentes quedaran tendidos en el pavimento con golpes contusos, siendo auxiliados en primera instancia por vecinos del lugar.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido y coordinar las labores de tránsito, a fin de evitar mayores riesgos para los automovilistas que circulaban por la zona. Asimismo, se entrevistaron con los involucrados para recabar información sobre la mecánica del accidente.

Minutos después, paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los heridos.

Tras estabilizarlos, se determinó su traslado primeramente a la clínica 27 del IMSS y posteriormente al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para una valoración más completa.

Las autoridades iniciaron el proceso correspondiente para deslindar responsabilidades y exhortaron a los conductores a respetar los señalamientos viales, con el objetivo de prevenir accidentes similares en el barrio El Alto y en toda la ciudad.