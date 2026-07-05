Detienen a Tania en Nuevo León

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León cumplimentó una orden de aprehensión contra Tania N, ex alcaldesa de Múzquiz, Coahuila, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, en la modalidad de disposición de bienes muebles por cuantía mayor.

La detención se realizó el 4 de julio de 2026 en el municipio de San Pedro Garza García, en atención a una solicitud de colaboración presentada por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila.

Detalles de la detención

De acuerdo con la ficha informativa proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la investigación deriva de una carpeta iniciada por el presunto desvío de bienes muebles, conducta tipificada como peculado por cuantía mayor.

El operativo se llevó a cabo conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y con respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Tras su captura, la ex edil fue puesta de inmediato a disposición del juez de control, quien celebró la audiencia inicial. En ella, el Ministerio Público formuló la imputación y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

Próximos pasos en el proceso

La audiencia para resolver la vinculación a proceso quedó programada para el próximo 9 de julio. Mientras tanto, el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

La Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila será la encargada de conducir el proceso penal correspondiente.