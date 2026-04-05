Carambola en Múzquiz: Nueve heridos tras choque en carretera estatal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Nueve personas originarias de Monclova, Frontera y Saltillo resultaron heridas en un fuerte accidente tipo carambola registrado la noche del viernes sobre el kilómetro 9 de la carretera estatal número 20, tramo Múzquiz-Boquillas del Carmen.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, al mando del director José Ponce Sánchez, tomaron conocimiento de los hechos.

Se informó a través de la preventiva municipal que, como presunto responsable se identificó al ciudadano Felipe N de 70 años de edad con domicilio en San Buenaventura y originario de Múzquiz.

Esta persona conducía en dirección de norte a sur un vehículo Mini Cooper, color gris con franjas rojas y placas de circulación FHF-012-C, invadiendo el carril contrario impactándose de frente contra una camioneta.

Los vehículos afectados son una Suzuki modelo 2006, color gris, placas de Onappafa conducida por Vicente N de 45 años, domiciliado en colonia La Esperanza de la ciudad de Monclova, el cual viajaba con su esposa Carmen N y sus dos hijos, resultando la dama herida y los jovencitos con golpes contusos.

Tras la colisión, dos vehículos más que circulaban en caravana con dirección al Río Sabinas, donde acamparían, resultaron afectados tras el fuerte impacto.

Se trata de una Nissan Frontier, modelo 2017, color gris, placas FA-6897-D conducida por Erandy N de Frontera, Coahuila, y una camioneta Nissan Rogue, color negro con placas de circulación FEX-086-D.

Paramédicos de la benemérita Cruz Roja Mexicana se desplazaron al lugar para auxiliar a los lesionados, así como los elementos de bomberos y Protección Civil Municipal.

Lesionados:

1 Carmen Barrón Romero de 48 años, dolor en abdomen y posible fractura en rodilla derecha

2 Edith Barrón Romero de 50 años, hematoma en cabeza área parietal

3 Fabiola Guadalupe N de 12 años, herida en mandíbula y policontundida

4 José de Jesús N, 14 años, policontundido

5 Jesús Ramón Martínez Barrón, 20 años, policontundido

6 Zaira Guadalupe González Alejo, 25 años, policontundida

7 Enedelia Martínez Barrón, 17 años, policontundida

8 Isaías Teptile de 26 años, herida frontal de 5 centímetros

9 Griselda Estrada Chaires de 56 años, policontundida.