Contactanos
Coahuila

Alerta sísmica sorprende a habitantes de Nueva Rosita durante simulacro nacional

El aviso llegó a los celulares a las 12:00 horas como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026; Protección Civil pidió mantener la calma y seguir las medidas preventivas.

Por Teresa Muñoz - 19 septiembre, 2026 - 04:07 p.m.
Alerta sísmica sorprende a habitantes de Nueva Rosita durante simulacro nacional
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA ROSITA, COAH.- Este sábado 19 de septiembre se activó la alerta sísmica en los teléfonos celulares de la población, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026 de Protección Civil.

      La alerta fue emitida a las 12:00 horas y correspondió a un ejercicio preventivo, por lo que el mensaje recibido por los usuarios indicó que se trataba únicamente de una prueba.

      Acciones de la autoridad

      Protección Civil, a cargo de Federico Méndez Pacheco, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma al recibir la notificación y seguir las indicaciones correspondientes durante el simulacro.

      Placeholder

      Las autoridades aclararon que no sería necesario realizar ninguna acción relacionada con una emergencia real, debido a que la alerta formaba parte del ejercicio nacional de prevención.

      Recomendaciones para la población

      Como parte de las recomendaciones, se pidió a las familias ubicar previamente su punto de reunión y verificar que sus hogares o lugares de trabajo fueran sitios seguros.

      Asimismo, Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y a participar responsablemente en las acciones de prevención.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados