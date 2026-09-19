Alerta sísmica sorprende a habitantes de Nueva Rosita durante simulacro nacional

NUEVA ROSITA, COAH.- Este sábado 19 de septiembre se activó la alerta sísmica en los teléfonos celulares de la población, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026 de Protección Civil.

La alerta fue emitida a las 12:00 horas y correspondió a un ejercicio preventivo, por lo que el mensaje recibido por los usuarios indicó que se trataba únicamente de una prueba.

Acciones de la autoridad

Protección Civil, a cargo de Federico Méndez Pacheco, exhortó a la ciudadanía a mantener la calma al recibir la notificación y seguir las indicaciones correspondientes durante el simulacro.

Las autoridades aclararon que no sería necesario realizar ninguna acción relacionada con una emergencia real, debido a que la alerta formaba parte del ejercicio nacional de prevención.

Recomendaciones para la población

Como parte de las recomendaciones, se pidió a las familias ubicar previamente su punto de reunión y verificar que sus hogares o lugares de trabajo fueran sitios seguros.

Asimismo, Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y a participar responsablemente en las acciones de prevención.