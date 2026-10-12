Mando Coordinado asegura vehículo tras accidente en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coah.- Un vehículo Mitsubishi blanco fue asegurado por elementos del Mando Coordinado de Múzquiz, luego de protagonizar un percance vial y ser abandonado por su responsable durante la madrugada.

El reporte se recibió mediante una llamada anónima a la guardia de Seguridad Pública, en la que se alertó sobre un accidente ocurrido en la calle 5 de Mayo, entre Abelardo Menchaca y Francisco Murguía.

Tras recibir el aviso, el guardia en turno canalizó el reporte vía telefónica a la unidad 2099, cuyos elementos policiacos, al mando del director José Ponce Sánchez, se trasladaron al lugar de los hechos.

En el lugar no se encontró a la persona responsable de estos hechos, quien presuntamente abandonó el automóvil en el sitio, dejando el coche impactado contra un objeto fijo.

El vehículo, un Mitsubishi blanco con placas de circulación FKY-607-C, presentó daños en la fascia delantera, mientras que el impacto ocasionó afectaciones a un poste de madera.

Finalmente, el automóvil fue puesto a disposición del Ministerio Público y trasladado a los patios de Grúas Salas, donde permanecerá mientras se realizan los procedimientos correspondientes.