Accidente en Múzquiz: vehículo abandonado tras impacto en la acera

MÚZQUIZ, COAH.- Un vehículo fue abandonado luego de impactarse de manera frontal contra la acera pública durante la madrugada del sábado a la altura de la unidad habitacional.

El percance fue reportado a las 04:30 horas al C4, desplazándose los efectivos policiacos a la calle Hidalgo, en su cruce con 5 de Febrero, para atender la situación.

Al arribar al sitio, elementos del Mando Coordinado a cargo del director José Ponce Sánchez localizaron un auto tipo sedán, color blanco, aparentemente impactado de frente contra la acera pública. La unidad se encontraba sin ocupantes.

En el lugar permanecían dos testigos, una mujer y un hombre, quienes omitieron proporcionar sus generales, brindando solamente algunos datos al respecto.

Ambos señalaron que amigos y familiares del conductor procedieron a retirarlo rápidamente del vehículo y lo trasladaron por sus propios medios, sin precisar hacia dónde.

Ante los hechos, los elementos procedieron a solicitar los servicios de Grúas Coahuila para remolcar la unidad y desplazarlo a un corralón en tanto se deslindan responsabilidades.