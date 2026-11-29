NUEVA ROSITA, Coah.- La volcadura de un tractocamión movilizó a elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia sobre la carretera federal 57, en el tramo Nueva Rosita-Allende, donde la unidad terminó a un costado de la cinta de rodamiento.

Al recibir el reporte sobre estos hechos, se generó la movilización inmediata de las corporaciones de seguridad y auxilio, quienes realizaron las acciones correspondientes para atender la emergencia.

Esta situación ocurrió en un tramo donde se realizan trabajos de mejoramiento de la vialidad, por lo que las autoridades abanderaron el área a fin de prevenir otro percance entre los automovilistas que circulaban por la carretera.

El conductor de la unidad recibió atención prehospitalaria por parte de los cuerpos de emergencia, luego de sufrir el accidente, en el que, de acuerdo con los primeros reportes, habría perdido el control del volante, posiblemente por un descuido.

Por fortuna, el percance no dejó pérdidas humanas, aunque sí daños materiales en la pesada unidad, encargándose los elementos de asegurar y abanderar el sitio para evitar riesgos adicionales.

Ante este tipo de accidentes, los cuerpos policiacos recomendaron a los automovilistas conducir a velocidad moderada, especialmente en tramos donde se realizan trabajos carreteros, a fin de prevenir percances.