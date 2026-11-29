VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, Coah.- Con la participación de más de 500 cabalgantes, familias del ejido Sauceda del Naranjo celebraron el 88 aniversario de fundación de la comunidad rural mediante una cabalgata que reunió a habitantes de la Región Carbonífera.

El recorrido inició frente a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), desde donde el contingente tomó rumbo hacia el ejido a través de la carretera estatal número 20, en el tramo Villa de San Juan-Palaú.

Durante la ruta, los jinetes atravesaron la zona centro, donde familias se congregaron para observar el paso de los cabalgantes y disfrutar esta tradicional celebración, que destacó por la participación de numerosos asistentes.

Brillit I, reina del ejido, encabezó el contingente, acompañada de autoridades del comisariado ejidal, representadas por José Evaristo Beltrán Hernández, quienes participaron en la festividad conmemorativa.

Al arribar a Sauceda del Naranjo, los festejos continuaron con un concurso gastronómico, en el que se promovió la convivencia y participación de los habitantes de la comunidad.

Además, los asistentes disfrutaron de una verbena popular y un baile, actividades con las que concluyó la celebración del 88 aniversario de fundación del ejido.