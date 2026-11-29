MÚZQUIZ, Coah.- Este domingo 30 de noviembre será el último día para aprovechar los descuentos que ofrece el Gobierno Municipal de Múzquiz a fin de regularizar adeudos del impuesto predial, informó Luis Elizondo Villarreal, director de Catastro Municipal.

El funcionario recordó que los contribuyentes con adeudos de años anteriores podrán regularizar su situación mediante el pago de un peso en recargos, como parte de los incentivos que se mantienen vigentes durante esta campaña.

Además, quienes realicen el pago del predial correspondiente al ejercicio 2026 podrán acceder a un descuento del 15 por ciento, beneficio que busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales municipales.

El programa fue impulsado por el Gobierno Municipal de Múzquiz, que dirige la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, como una alternativa para apoyar la economía de las familias, facilitar la regularización de propiedades y fortalecer la recaudación municipal.

Luis Elizondo exhortó a los contribuyentes a aprovechar los últimos días de esta campaña y acudir a realizar sus trámites antes de que concluya el plazo establecido, este 30 de noviembre.

La administración municipal reiteró la invitación a la ciudadanía para aprovechar los beneficios y mantener al corriente sus contribuciones, las cuales se traducen en recursos para obras, servicios y acciones en favor del municipio.