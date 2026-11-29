MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, presidió el inicio de la Feria del Carbón 2026, evento realizado en Minas de Barroterán.

Posterior a la inauguración, donde se contó con la presencia de la subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera, Mtra. Diana Guadalupe Haro Martínez, los asistentes presenciaron la coronación de Mariana I como nueva reina de esta tradicional feria que reunió a un número considerable de familias, en un ambiente de alegría, convivencia y orgullo por las raíces mineras de la comunidad.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de las actividades que forman parte de esta festividad y que representan una oportunidad para preservar las tradiciones, además de fortalecer la identidad de Minas de Barroterán.

La coronación de Mariana I fue uno de los momentos más significativos de la noche, al marcar el inicio de una nueva edición de la Feria del Carbón 2026, una celebración vinculada con la historia y el legado de las familias mineras.

En el marco de este evento, se destacó el orgullo por la historia minera que caracteriza a esta comunidad, así como la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de su identidad.

Se expresó el reconocimiento a todas las personas que participaron en la organización y contribuyeron a hacer posible esta celebración, que congregó a habitantes y visitantes para disfrutar de una noche especial.

De esta manera, la Feria del Carbón 2026 continúa como un espacio de encuentro para las familias, en el que se celebra la cultura, las tradiciones y el orgullo de pertenecer a Minas de Barroterán.