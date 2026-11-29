NUEVA ROSITA, COAH.- El procurador municipal de la PRONNIF en esta ciudad, licenciado David Arturo Ramos Guerrero, mencionó que 10 familias fueron notificadas para que envíen a sus hijos a clases.

Explicó que se realizan monitoreos constantes y que también se llevan a cabo pláticas con los padres de familia sobre la inasistencia de los niños, niñas y adolescentes a los planteles donde cursan sus estudios.

Señaló que se entiende que, por causas de fuerza mayor, ejemplo de ello alguna enfermedad, los alumnos falten a clases, pero no pueden poner pretextos por alguna otra situación.

Indicó que se han tramitado a la fecha un promedio de ocho a diez oficios, notificando a los padres sobre su actuar, donde afortunadamente también se ha llegado a un convenio.

Precisó que, entre los factores que influyen, además de las enfermedades propias de la temporada en el ausentismo escolar, está que la mayoría de los alumnos vienen de padres divorciados, lo cual es una total excusa.

Señaló que es obligación de los padres proporcionarles las herramientas a sus hijos para que se valgan por sí solos, en un futuro, y una de esas herramientas es la educación.

Tocante a este punto, informó que los docentes hoy en día no se quedan callados y tienen que reportar ante la autoridad competente, ya sea al director, quien hace llegar los reportes competentes a la PRONNIF.