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Coahuila

Automovilista lesionado tras accidente en Sabinas

El accidente ocurrió en la colonia Centenario de Sabinas, donde el conductor perdió el control del vehículo.

Por Teresa Muñoz - 16 agosto, 2026 - 07:46 a.m.
Automovilista lesionado tras accidente en Sabinas
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      SABINAS, COAH.- Con diversas lesiones terminó un automovilista luego de protagonizar un accidente en calles de la colonia Centenario de Sabinas, presuntamente por no respetar un señalamiento de tránsito.

      De acuerdo con la información proporcionada, el conductor de un automóvil compacto intentó evitar la colisión con otro vehículo que se encontraba en movimiento.

      Durante la maniobra, el automovilista perdió el control y terminó impactándose contra un poste y un muro de contención.

      El conductor no portaba el cinturón de seguridad al momento del accidente, situación que contribuyó a que terminara lesionado tras el impacto.

      Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al automovilista, quien presentó diversas lesiones y fue trasladado de inmediato al nosocomio más cercano.

      La atención fue confirmada por el técnico en urgencias médicas Humberto Navarro, quien informó sobre la intervención de los socorristas tras el accidente registrado en la colonia Centenario.

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