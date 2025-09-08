Viudas de Mineros de Micarán Buscan Justicia Después de Años de Espera

SABINAS, COAH.- La licenciada Blanca Rico Montelongo, representante de las viudas de los mineros de la empresa Micarán, habló sobre el caso de justicia que están buscando para sus representadas. Después de muchos años, las viudas siguen esperando una indemnización integral y completa, así como el castigo para el responsable del accidente.

Rico Montelongo explicó que han estado buscando justicia a través de la carpeta de investigación en el Ministerio Público, pero no han obtenido respuesta. Por lo tanto, han decidido acudir a un juez de control para solicitar una audiencia y solicitar que se resuelva su caso. En ella se discutirá la omisión del Ministerio Público en investigar adecuadamente el caso.

La representante de las viudas de Micarán destacó que el caso se encuentra en una etapa de investigación primaria, y que se está considerando la posibilidad de cambiar el delito de homicidio culposo a homicidio doloso. También se requirió la presencia del presunto responsable, Gerardo Nájera Rodríguez, en la audiencia de control.

La licenciada Rico Montelongo cuestionó la lentitud del Ministerio Público en resolver el caso y destacó que es posible que se deba a la carga de trabajo o a la falta de conocimiento sobre el caso.

La representante de las viudas de Micarán comparó el caso con el de Pinabete, donde el responsable fue detenido inmediatamente, y destacó que en este caso, la persona responsable no ha sido detenida ni procesada. La licenciada Rico Montelongo insistió en que es necesario que se haga justicia y que se resuelva el caso de manera pronta y efectiva.