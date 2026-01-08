Emilio N sufre volcadura en Melchor Múzquiz y se niega a atención médica

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La volcadura de un vehículo Chevrolet HHR registrada la tarde de este jueves en la intersección de las calles Socorro y Mutualismo, en el barrio La Piedra, generó una rápida movilización de elementos policiacos y cuerpos de emergencia.

El conductor del vehículo, identificado como Emilio N, fue localizado en el lugar del accidente. Según su testimonio, se desplazaba en dirección de Poniente a Oriente cuando una falla mecánica en la unidad provocó que perdiera el control, lo que derivó en la volcadura del automóvil.

A pesar del aparatoso incidente, Emilio N se negó a recibir atención médica por parte de los paramédicos que acudieron al sitio, argumentando que no presentaba lesiones de gravedad. No obstante, los socorristas permanecieron en el lugar por protocolo.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del director José Ponce Sánchez, se presentaron en la escena para tomar conocimiento de los hechos.

Los oficiales procedieron a acordonar el área y recabar la información necesaria para la elaboración del Informe Policial Homologado.

El vehículo siniestrado fue retirado del lugar con apoyo de una grúa, mientras las autoridades exhortaron a los conductores a mantener sus unidades en buen estado mecánico para evitar este tipo de percances que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos.