Laura Jiménez Gutiérrez supervisa recarpeteo en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.- La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez supervisó la obra ya concluida de recarpeteo en la calle Mariano Matamoros Oriente, ubicada a un costado de la Plaza Fundadores, una vialidad que por años no había recibido mantenimiento.

Con la conclusión de estos trabajos se mejora de manera significativa la vialidad y la circulación en este importante sector del municipio, brindando mayor seguridad y comodidad tanto a automovilistas como a peatones.

La alcaldesa destacó que esta acción se realizó en coordinación con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, como parte del programa Pa´ Delante Coahuila, cuyo objetivo es impulsar obras que eleven la calidad de vida de las familias coahuilenses.

"Seguimos avanzando paso a paso para contar con calles en mejores condiciones para nuestra gente, atendiendo vialidades que durante mucho tiempo estuvieron en el abandono", expresó la presidenta municipal.

El Gobierno Municipal de Múzquiz continúa con el compromiso firme de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura urbana y responder a las principales necesidades de la ciudadanía.