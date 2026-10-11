Lesionado en accidente de tránsito en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Durante la madrugada del sábado se registró un choque vehicular que dejó como resultado cuantiosos daños materiales y una persona lesionada en el barrio El Aguacate.

El accidente ocurrió en el cruce de la calle 5 de Mayo con Patricio H. Ruiz, donde el conductor de un vehículo, al no respetar una señal de alto, se estrelló contra una camioneta y, producto de ello, se impactó contra un poste y una vivienda.

En el lugar se esperaba el arribo de elementos de Seguridad Pública municipal y de cuerpos de auxilio para valorar al lesionado, quien se quejaba de fuertes dolores en diferentes partes del cuerpo.

Con el nombre de Ángel N., de apodo "El Mope", de oficio albañil, fue identificado el conductor del vehículo Chevrolet Aveo; con él viajaba un ciudadano de nombre Francisco N., de 27 años de edad, quien fue trasladado por sus propios medios a un nosocomio para descartar fracturas.

Por lo que respecta al conductor del vehículo afectado, una camioneta GMC Acadia, color gris, modelo 2011, se identificó con el nombre de Alejandro N.

Conducir en estado de ebriedad fue la causa de este accidente en el municipio de Múzquiz, ante lo cual el conductor del Aveo fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común.