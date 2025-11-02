Accidente Vehicular en Nueva Rosita Deja Varios Lesionados y Cuantiosos Daños

NUEVA ROSITA, COAH.- Un aparatoso accidente vehicular registrado en esta ciudad dejó como saldo varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El hecho ocurrió en una transitada vialidad, generando alarma entre testigos y movilización inmediata de cuerpos de emergencia además de los cuerpos policiacos.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer identificada como la reidora del PT, Cristina Yaneth N, conducía una camioneta Nissan cuando presuntamente, en un acto de ira, impactó de manera intencional un vehículo Versa.

En el interior del automóvil se encontraba su esposo, conocido como DJ Memo, acompañado aparentemente de otra mujer, lo que habría detonado la reacción violenta de la conductora.

Cristina Yaneth N no intercambió palabra alguna antes de provocar el choque. El impacto dejó a las partes involucradas con golpes contusos, siendo atendidos por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladados a un hospital para una valoración más profunda. La acompañante también habría sufrido lesiones menores.

Tras el primer impacto, el vehículo Versa fue proyectado contra un camión perteneciente al negocio Neón Party, lo que agravó los daños materiales.

El camión se encontraba estacionado y sufrió afectaciones en su estructura, mientras que el auto compacto quedó severamente averiado en los laterales del lado del conductor.

Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. No se descarta que el caso pueda ser tratado como un acto doloso, dada la presunta intencionalidad del choque.