Hallan restos no biológicos en mina Pasta de Conchos: informa Julio Sánchez Morales

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El subelegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Municipio de Sabinas, licenciado Julio Sánchez Morales, informó que durante las labores de rescate en la mina de Pasta de Conchos, recientemente se han localizado restos no biológicos en el área de rampas y la Lumbrera 1.

El hallazgo se dio en el marco de los trabajos que encabeza el Mando Único para la recuperación de los cuerpos de los mineros atrapados desde 2006, sin embargo, es la Fiscalía General de la República quien realiza los trabajos pertinentes.

Sánchez Morales, quien forma parte del equipo del operativo con vocero, reiteró que la búsqueda continúa conforme al compromiso asumido por el Gobierno Federal con las familias de los trabajadores fallecidos.

"La instrucción es clara: no detenernos hasta cumplir con la promesa de justicia y dignidad para los deudos", expresó.

El funcionario también señaló que, hasta el momento, no se tiene una fecha definida para la visita de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo al sitio de la tragedia.

No obstante, aseguró que la mandataria se mantiene informada del avance de los trabajos y ha reiterado respaldo total a las familias afectadas.

¿Qué avances se han logrado en la recuperación?

En cuanto a los avances concretos, Sánchez Morales destacó que ya se ha logrado la recuperación y entrega digna de los restos de 23 mineros, lo que representa un paso significativo en el proceso de reparación y memoria.

Las entregas se han realizado en coordinación con las familias, respetando los protocolos establecidos.

Mientras tanto, las labores de rescate en Pasta de Conchos continúan siendo una prioridad para las autoridades federales, quienes han reiterado su compromiso de no cesar hasta que todos los mineros sean localizados y entregados a sus seres queridos.

¿Cuál es la situación actual de la comunidad?

La comunidad permanece atenta y esperanzada ante cada avance en este proceso histórico puesto que aún faltan 40 trabajadores mineros por recuperar de las entrañas de la tierra en el complejo de carbón Unidad 8 Pasta de Conchos.