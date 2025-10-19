Choque en Calle Presidente Juárez Deja Empleado Afectado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un empleado de la Comisión Forestal resultó ser el afectado en un accidente registrado sobre la calle Presidente Juárez esquina con Francisco I. Maderero.
Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos, donde como presunto responsable aparece el ciudadano Gerardo Augusto N de 46 años de edad, domiciliado en calle Bulevar Independencia, Número 2111 de la colonia San Isidro de la Ciudad de Torreón, Coahuila.
Esta persona circulaba a bordo de un vehículo Chevrolet, Aveo, color blanco con placas de circulación NZV-45-69, en dirección de Poniente a Oriente por lo que, al omitir un señalamiento de alto, creyendo que era vialidad de ceda el paso, terminó impactándose contra un vehículo color guindo.
La persona afectada responde al nombre de Manuel N de 50 años de edad, domiciliado en Colonia Santa Rosa, quien conducía una unidad Nissan, modelo 1991, color rojo, placas 9164-UCD.
Ambas partes llegarían a un convenio de reparación de daños en la dirección de tránsito y vialidad.