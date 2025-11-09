Entusiasma a gasolineros reactivación del carbón

SABINAS, COAH.- La reactivación de los contratos de carbón en la Región Carbonífera ha encendido una luz de esperanza para el sector gasolinero, que sufrió una caída de más del 30 % en las ventas de diésel durante la pausa minera. Esta recuperación económica podría marcar el inicio de una nueva etapa para las estaciones de servicio locales.

Miguel Delgado Purón, empresario del ramo gasolinero, explicó que la paralización de la actividad minera afectó directamente a las estaciones de servicio, cuya demanda depende en gran medida del movimiento de maquinaria y transporte vinculado a la extracción de carbón. La desaceleración dejó a muchas estaciones en una situación crítica.

Actualmente, operan cerca de 25 estaciones de servicio en la Región Carbonífera, y todas ellas esperan un repunte en los próximos meses. La entrega de nuevos contratos de carbón ha comenzado a generar movimiento en el sector, lo que podría traducirse en una recuperación gradual de las ventas de combustibles.

Delgado Purón señaló que el optimismo entre los empresarios del ramo ha ido en aumento, ya que el flujo económico empieza a mostrar señales de mejoría. Aunque el ritmo aún es lento, se espera que la actividad regrese a los niveles previos a la pausa minera si se mantiene la tendencia positiva.

La reactivación del carbón no solo representa un alivio para la industria minera, sino también para los negocios que dependen de ella, como el sector gasolinero. Con el regreso de la demanda, se abre una oportunidad para fortalecer la economía regional y recuperar empleos afectados por la crisis.