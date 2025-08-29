Sólo a zapes entienden Carlos Robles

SALTILLO, COAH.- Tras el altercado a golpes y empujones protagonizado esta semana por Alejandro "Alito" Moreno, Presidente nacional del PRI, y el Senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, en la Cámara de Senadores, el líder priista en Coahuila, Carlos Robles, justificó la conducta de Moreno y arremetió duramente contra el legislador morenista.

Robles reconoció que "la violencia se reprueba en cualquier ámbito", aunque aseguró que lo ocurrido en el Congreso debe entenderse como un "efecto" de una serie de provocaciones por parte de Fernández Noroña, a quien calificó como "bravucón de barrio" y de "muy escasa moralidad pública".

"Les voy a dar mi punto de vista, lo que vivimos en el Congreso fue un efecto, pero los efectos responden a una causa", afirmó el dirigente estatal del PRI.

Así mismo, añadió: "Hay casos en que hay noroñas en el camino nuestro, que hay que darles un zape, porque no hay otra forma de que entiendan los temas".

Robles acusó a Fernández Noroña de tener una actitud "insultante" hacia mujeres, mencionando a la senadora Lilly Téllez y a la periodista Azucena Uresti como ejemplos. También criticó su comportamiento durante sesiones parlamentarias, acusándolo de negar la palabra a sus colegas legisladores, entre ellos al propio Alejandro Moreno.

"El presidente del PRI respondió a una agresión", insistió Robles, quien defendió que en el Congreso "no se le niega la voz a nadie" y que el respeto al debate es esencial.

"No podemos estar de acuerdo con un Parlamento en el que el líder del momento esté negando la palabra a cualquier senador o diputado", finalizó.