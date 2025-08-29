Honran a Santa Rosa de Lima Con misa en Museo Histórico

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con profunda devoción y sentido comunitario, se llevó a cabo una ceremonia litúrgica en el Museo Histórico de Múzquiz para conmemorar a Santa Rosa de Lima, patrona espiritual de los muzquenses.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó el acto, acompañada por autoridades locales y ciudadanos que se dieron cita para rendir homenaje a la santa peruana, símbolo de fe y esperanza para las familias que habitan el Municipio de Múzquiz.

La ceremonia fue organizada por la profesora Alejandra Rosales, directora del museo "Presidio de Santa Rosa", quien fungió como anfitriona del evento. La misa fue oficiada por el padre Hermeregildo Villalpando Gómez, quien compartió con los asistentes una reflexión sobre la vida y legado de Santa Rosa de Lima, destacando su entrega al servicio de los más necesitados y su profunda espiritualidad.

Durante la celebración, se realizó la bendición de la imagen en fotografía de la Santa, así como un rosario que permanecerá en un espacio especial dentro del museo.

Este gesto busca preservar el sentido sagrado del lugar y ofrecer a los visitantes un punto de encuentro con la fe y la tradición religiosa que caracteriza a la comunidad muzquense.

Como parte de la ceremonia, los asistentes tuvieron la oportunidad de escribir sus deseos en pequeños papeles, los cuales fueron depositados en el pozo de los deseos, ubicado en el arco de flores que enmarca la imagen de la Santa Patrona.

Este acto simbólico permitió a los presentes expresar sus anhelos personales en un ambiente de recogimiento y esperanza.

El Museo Histórico también alberga una ermita donde se encuentra el busto de Santa Rosa de Lima, considerado por las familias de Múzquiz como un sitio sagrado y profundamente respetado.

Este espacio continúa siendo un referente espiritual y cultural, reafirmando el vínculo entre la historia local y las expresiones de fe que fortalecen el tejido social del municipio.