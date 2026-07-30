Detienen a Abel Manuel N tras accidente vial en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vial registrado en el cruce de las calles Mutualismo con Socorro y Trinidad Rodríguez dejó daños materiales y derivó en la detención de un hombre señalado como probable responsable de los hechos.

De acuerdo con el reporte, Abel Manuel N, de 42 años de edad, de oficio militar, conducía una camioneta Dodge Journey, color guinda, modelo 2017, con placas FHH-749-D, cuando circulaba de sur a norte por la calle Mutualismo y presuntamente no respetó un señalamiento de alto.

Al continuar su marcha, la camioneta se impactó contra un Volkswagen Virtus, color blanco, modelo 2025, con placas FHV-403-D, conducido por Claudia Guadalupe N, de 53 años de edad.

En el accidente también resultó afectado Mauricio N, de 31 años, quien conducía una motocicleta Italika, color negro con amarillo, modelo 2015 la cual resultó daños visibles.

Tras el percance, las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y cuantificar los daños ocasionados.

El conductor Abel Manuel N quedó en calidad de detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, por el probable delito de daños y lo que resulte.