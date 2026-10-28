Múzquiz invierte 3 millones en red de agua potable para La Cuchilla

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- Con una inversión de 3 millones 52 mil 173 pesos con 61 centavos, autoridades estatales y municipales supervisaron los trabajos de rehabilitación de la red de agua potable en el ejido La Cuchilla, obra que beneficiará a 750 usuarios de esta comunidad rural.

La supervisión estuvo encabezada por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González; la alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez; el gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC), Carlos García Vega; además del subsecretario de Gobierno en la Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, y el coordinador regional de Mejora, Federico Quintanilla Riojas.

El titular de SIMARC destacó que el proyecto contempla la instalación de 106 tomas domiciliarias, con lo que se busca mejorar la infraestructura hidráulica y beneficiar directamente a las familias de este ejido.

Como parte de los trabajos, se introducen mil 969 metros de tubería sobre una de las principales arterias de la comunidad, como parte de las acciones para rehabilitar la red de distribución de agua potable.

De acuerdo con lo informado, se estima que la obra quede concluida en un plazo de tres meses, por lo que su inauguración está prevista aproximadamente para febrero.

Por su parte, habitantes del ejido La Cuchilla agradecieron el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como las acciones emprendidas a través de su gabinete para mejorar los servicios básicos en la comunidad.