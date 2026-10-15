Mujer choca su vehículo contra un puesto de esquites en Múzquiz

MÚZQUIZ, Coahuila.- Una mujer de 51 años protagonizó un accidente vial al impactar el vehículo que conducía contra un puesto de esquites en el municipio de Múzquiz.

La conductora fue identificada como María Julieta N., domiciliada en la colonia Fonasol de esta localidad, y fue auxiliada por quienes se encontraban en el lugar.

La mujer tripulaba un automóvil Ford Focus, color gris, con placas de circulación del estado de Coahuila FPT-841-C, que quedó impactado contra el negocio.

Tras el impacto, el vehículo presentó daños en el cofre, la defensa delantera, el parabrisas, las luces frontales y la polvera del lado izquierdo, además de afectaciones en la carrocería.

Una mala maniobra ocasionó que la conductora provocara dicho percance en la zona centro de esta ciudad; no resultaron personas heridas.

Al lugar acudieron elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, al mando del director licenciado José Ponce Sánchez, para hacerse cargo de la situación.