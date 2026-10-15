AHMSA: Manolo Jiménez Salinas critica inconsistencias en compra de CIESA

SALTILLO, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, exigió revisar tanto la propuesta de compra de Altos Hornos de México (AHMSA) como la actuación de las instituciones que permitieron que avanzara, pese a las dudas sobre la capacidad económica de la empresa interesada en adquirir la siderúrgica por mil 400 millones de dólares.

El mandatario calificó el episodio como uno de los más desafortunados en la historia reciente de la acerera y cuestionó que no se detectaran desde las primeras etapas las presuntas inconsistencias financieras de la oferta.

“Como dice la famosa frase: si camina como pato, le hace como pato, parece un pato y de repente se le sale un cuack, es pato”, expresó.

Jiménez Salinas señaló que le resulta difícil entender cómo una compañía con un capital contable que, según dijo, rondaba los cinco millones de pesos pudo avanzar con una propuesta de adquisición valuada en mil 400 millones de dólares.

“Una empresa que tenía un capital contable, creo que de cinco millones de pesos, ¿cómo va a poder comprar una empresa en mil 400 millones de dólares? No entiendo cómo dejaron que algo así sucediera, porque desde los filtros debieron haberlo detectado”, manifestó.

La oferta fue presentada por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), encabezada por el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, para adquirir AHMSA y Minera del Norte. La operación quedó bajo cuestionamiento por la falta de acreditación oportuna de la solvencia financiera de la compañía proponente.

Para el gobernador, las consecuencias van más allá de una negociación fallida, pues la propuesta generó expectativas entre los trabajadores y las familias que dependen de la recuperación de la actividad siderúrgica en la región.

“No se vale que se haya jugado con la gente y con las y los trabajadores. Por ahí vi que hubo una demanda penal. Yo creo que debe haber eso y más, pero también la responsabilidad de las instituciones de recibir una propuesta tan ridícula”, declaró.

El mandatario insistió en que las autoridades debieron frenar el procedimiento desde el inicio, al considerar que existían elementos suficientes para cuestionar la viabilidad de la operación.

“Creo que ha sido uno de los peores episodios de toda esta historia, porque ¿cómo permitieron que algo así avanzara? Esto lo debieron haber matado desde el primer día”, sostuvo.

También reconoció que en un principio optó por dar el beneficio de la duda al supuesto comprador, con la expectativa de que la transacción pudiera concretarse, aunque los indicadores financieros ya generaban dudas sobre su capacidad para realizarla.

Ante la posibilidad de que otros inversionistas busquen adquirir la siderúrgica, Jiménez Salinas consideró que las perspectivas serían más favorables si participan empresas con solvencia, liquidez y modelos de negocio consolidados.

Sin embargo, aclaró que no cuenta con información sobre las condiciones en que podría reanudarse el procedimiento de venta ni sobre la posibilidad de que AHMSA permanezca como una sola unidad productiva.

Por ello, pidió al Gobierno federal dar seguimiento puntual al proceso y evitar que se repitan situaciones similares, además de garantizar que los derechos laborales de los trabajadores sean respetados durante cualquier negociación.

Jiménez Salinas reiteró que la administración estatal respalda a los empleados de la acerera y está dispuesta a acompañarlos en las gestiones que deban realizar ante las autoridades federales.

“Estamos con ellos, los apoyamos al cien por ciento. Aquí lo más importante es cómo les garantizamos sus derechos a las y los trabajadores con esta transacción, cómo reactivamos y cómo hacemos que esto genere economía y derrama”, puntualizó.

Finalmente, indicó que las decisiones para resolver el futuro de AHMSA corresponden a las instancias del Gobierno federal y del Poder Judicial Federal, por lo que ofreció apoyar a los trabajadores en sus gestiones en la Ciudad de México para impulsar una solución que permita concretar la venta y reactivar la actividad económica vinculada con la siderúrgica.