Múzquiz reporta saldo blanco en accidentes automovilísticos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la segunda semana del éxodo vacacional se registraron pocos accidentes automovilísticos en el municipio de Múzquiz, donde personas foráneas estuvieron involucradas.

Las autoridades locales destacaron que, en general, las jornadas de vigilancia, patrullajes y módulos de atención transcurrieron con tranquilidad.

El director del Mando Coordinado en Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez, informó que el periodo vacacional concluyó con saldo blanco, ya que no se reportaron personas lesionadas de gravedad en los incidentes ocurridos.

El único accidente consignado ante el Ministerio Público se registró sobre la carretera Múzquiz-Boquillas del Carmen, donde un conductor provocó un percance que involucró a cuatro vehículos.

El hecho dejó cuantiosos daños materiales y personas con lesiones leves, sin que se presentaran mayores complicaciones, tras los hechos ocurridos durante la semana pasada.

Las autoridades resaltaron que la coordinación entre las corporaciones de seguridad y el respeto de los automovilistas a las medidas de prevención fueron factores clave para mantener la seguridad durante estas semanas de alta movilidad.

Con este resultado, el municipio de Múzquiz reafirma su compromiso de garantizar la protección de habitantes y visitantes, fortaleciendo las acciones de vigilancia en temporadas vacacionales y promoviendo la cultura de la prevención en las carreteras.