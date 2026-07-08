Múzquiz ofrece talleres gratuitos de verano en bibliotecas

MÚZQUIZ, COAH.- Del 20 de julio al 10 de agosto se realizarán los talleres 'Mis Vacaciones en la Biblioteca', con actividades gratuitas dirigidas a niñas y niños del Pueblo Mágico de Múzquiz, informó la profesora Berenice Garza Martínez.

La coordinadora de bibliotecas destacó la colaboración de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la administración municipal 2025-2027, así como el respaldo del Gobierno del Estado para llevar a cabo este programa de verano.

Señaló que todo se encuentra listo para el arranque de actividades, luego de que los bibliotecarios recibieran la capacitación correspondiente y se realizara durante mayo y junio el periodo de inscripciones, con cupo limitado de al menos 25 alumnos por sala de investigación.

Garza Martínez explicó que en esta edición se impartirán cuatro talleres, iniciando con uno relacionado con fútbol, aprovechando el tema del mundial, además de actividades enfocadas al fomento a la lectura, creatividad y dinámicas de convivencia.

Indicó que los talleres se desarrollarán en las seis bibliotecas del municipio, ubicadas en Minas de Barroterán, Villa de Esperanzas, Ejido La Cuchilla, Villa de Palaú y en Melchor Múzquiz, donde se cuenta con dos espacios: la biblioteca instalada en la macroplaza y la establecida a un costado del auditorio municipal.

Finalmente, reiteró que las actividades serán completamente gratuitas y se realizarán en un horario de 10:00 a 12:00 horas, con el objetivo de ofrecer a los menores espacios de aprendizaje, recreación y convivencia durante el periodo vacacional.