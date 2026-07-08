Múzquiz mejora su imagen urbana: rehabilitación del bulevar

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal inició la rehabilitación del bulevar en esta ciudad, principal acceso al Pueblo Mágico, como parte de las acciones de mejoramiento de la imagen urbana que ejecuta la Dirección de Obras Públicas.

El recién llegado a la dependencia pública, ingeniero Elmer Rocha García, informó que desde la mañana de este miércoles diversas cuadrillas de trabajadores comenzaron las labores de rehabilitación en la entrada del municipio.

Explicó que el proyecto contempla el mejoramiento del bulevar, considerado la carta de presentación de Múzquiz, además de acciones para fortalecer la iluminación del acceso principal.

Detalló que los trabajos incluyen la instalación de jardineras, así como la rehabilitación de cordones cunetas que presentaban un notable deterioro, en algunos casos a consecuencia de accidentes cuyos daños no habían sido reparados.

Señaló que estas acciones permitirán ofrecer una mejor imagen urbana, además de contribuir a la seguridad y funcionalidad de la vialidad para automovilistas y peatones.

El funcionario agregó que la obra se ejecuta con recursos propios del Municipio, como parte del programa permanente de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana.