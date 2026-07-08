Detienen a dos hombres por agredir auna persona en Sabinas

SABINAS, COAH.- Por lesionar a Ricardo N con un objeto contuso, dos individuos fueron detenidos por elementos del mando coordinado de la Policía Municipal.

Javier N de apodo "La Piocha", de 42 años de edad y Erick Jassiel N de apodo "El Pollo", de 24 años, son las personas arrestadas y turnadas a la instancia competente.

Fueron los cuerpos de emergencia quienes brindaron atención a la víctima de 40 años de edad, el cual resultó con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en las extremidades inferiores, con hemorragia severa.

El afectado fue encontrado en la calle Virgen de la Luz y Virgen de Los Remedios tras participar en la riña donde se llevó la mayor parte de la agresión, siendo trasladado al Centro de Salud.

Los dos presuntos responsables quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.