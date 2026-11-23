REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- A través de Mejora Coahuila se realizarán acciones enfocadas a la temporada decembrina, programando eventos navideños para la niñez, informó el coordinador regional Federico Quintanilla Riojas.

Indicó que primeramente esperarán a que el gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, rinda su informe, destacando los grandes logros que ha tenido Coahuila en todos los rubros y uno de los más importantes, el de seguridad.

Posteriormente, señaló que darán arranque a las actividades decembrinas como la gran familia Mejora, por lo que ya se alistan para lo que sigue, que es el proceso de Navidad, Año Nuevo y sus posadas.

Explicó que en dicho partido son una gran familia que está muy unida y entre las acciones tienen esta: recorrer barrios y colonias, que es fundamental y es lo principal que indica el gobernador para llevar apoyo y cercanía a la gente que más lo necesita durante esta temporada.