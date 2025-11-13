SIMAS Carbonífera realiza diagnóstico de plantas tratadoras en Sabinas

SABINAS, COAH.- Jesús Enrique Salazar Rodríguez, Gerente General de SIMAS Carbonífera, informó que actualmente se lleva a cabo un diagnóstico técnico en las plantas tratadoras de aguas residuales ubicadas en los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas.

Estas unidades, según explicó, nunca fueron concluidas, lo que ha dejado las obras en estado de abandono e inutilizadas desde su construcción hace ya varios años.

¿Qué evaluación se está realizando?

La evaluación está siendo realizada por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), organismo encargado de revisar las condiciones estructurales y operativas de ambas plantas.

De acuerdo con Salazar Rodríguez, el resultado de este diagnóstico será clave para determinar si se requiere una nueva inversión o un cambio de tecnología que permita su reactivación y funcionamiento adecuado.

El gerente de SIMAS destacó que el objetivo principal es garantizar que las plantas puedan operar de manera eficiente, contribuyendo al saneamiento ambiental de la región.

"Es fundamental que dichas instalaciones cumplan con su propósito original, que es el tratamiento de aguas residuales, beneficiando a la población y al entorno", señaló.

¿Cuál será el siguiente paso?

Asimismo, indicó que serán las autoridades competentes quienes presenten un informe detallado sobre la inversión necesaria para poner en marcha las plantas, así como el tiempo estimado para su rehabilitación.

Este reporte permitirá establecer un plan de acción claro y transparente para avanzar en la solución de esta problemática.